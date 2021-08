Che fine ha fatto Barbara Chiappini, ex naufraga dell’Isola dei Famosi che ha detto addio alla tv



La sua vittoria al concorso di Miss Mondo le ha aperto le porte al mondo dello spettacolo e della tv. Appena un anno dopo la fascia, nel 1994 Barbara Chiappini partecipa a Studio Tappa con Raimondo Vianello. Entra a far parte della squadra di Domenica In su Rai 1, due anni sbarca alle Honduras come naufraga dell’Isola dei Famosi. Nel 2012 l’annuncio del suo addio alla tv per dedicarsi alla sua vita privata da mamma e moglie. Oggi è circondata dall’amore della sua famiglia e allo spettacolo ha scelto un business alternativo.

Continua a leggere



La sua vittoria al concorso di Miss Mondo le ha aperto le porte al mondo dello spettacolo e della tv. Appena un anno dopo la fascia, nel 1994 Barbara Chiappini partecipa a Studio Tappa con Raimondo Vianello. Entra a far parte della squadra di Domenica In su Rai 1, due anni sbarca alle Honduras come naufraga dell’Isola dei Famosi. Nel 2012 l’annuncio del suo addio alla tv per dedicarsi alla sua vita privata da mamma e moglie. Oggi è circondata dall’amore della sua famiglia e allo spettacolo ha scelto un business alternativo.

Continua a leggere

Continua a leggere