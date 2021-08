Che fine ha fatto Megan Gale? Com’è e cosa fa oggi



Ripercorriamo la carriera della modella australiana, nota in Italia per una serie di pubblicità Omnitel, la co-conduzione al Festival di Sanremo 2001 e la partecipazione ad alcuni cinepanettoni. Dopo un fulminante ritorno alla carriera di attrice con Mad Max: Fury Road (ma doveva essere pure Wonder Woman), oggi vive a Melbourne con il compagno Shaun Hampson e i loro due figli, ha lasciato le passerelle da tempo, ha affrontato alcuni drammi personali ed è impegnata per il sociale.

