Chi è Antonino Sciuto, ricercato per l’omicidio dell’ex fidanzata Vanessa Zappalà



Antonino Sciuto, 39 anni, è ricercato per l’omicidio della ex fidanzata Vanessa Zappalà. La 26enne è stata freddata con un colpo alla testa sul lungomare di Acitrezza, frazione marinara di Aci Castello, nel Catanese. L’uomo era stato denunciato per stalking dalla stessa giovane. Sono stati gli stessi militari a diffondere le foto del 39enne, una con una folta barba e l’altra senza.

