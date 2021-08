Chi è Gaia Miracapillo, la fashion stylist che ha un flirt con Andrea Iannone



Andrea Iannone è stato pizzicato in compagnia di una nuova bellissima fiamma. Lei è Gaia Maria Miracapillo e nel mondo della moda lavora come fashion stylist. La rivista di Alfonso Signorini li ha pizzicati in Sardegna insieme mentre condividevano il lettino e, a quanto pare, anche l’hotel. Per il pilota l’amore sembra finalmente aver fatto di nuovo capolino dopo l’ormai lontana rottura con Giulia de Lellis.

