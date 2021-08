Chi sono i due detenuti evasi dal carcere di Trani: uno è dentro per omicidio



Continua la caccia all’uomo a Trani. I ricercati sono il 22enne Daniele Arciuli, che era in carcere dal 2015 per l’omicidio di Gaetano Spera, ucciso il 25 marzo 2015 nella villa comunale di Giovinazzo (Bari), e il 28enne Giuseppe Antonio De Noja, dietro le sbarre dal 2017 per rapina e reati di droga.

