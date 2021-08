Chiude hotel no mask in Trentino, il titolare vietava le mascherine ai dipendenti: “Fanno male”



Niente mascherine, nessun distanziamento sociale, scarsissimo rispetto delle norme anti Covid. Per questo è prevista per oggi la chiusura dell’hotel quattro stelle Cavallino Bianco di San Candido, in provincia di Bolzano. A disporre lo stop alle attività della struttura ricettiva è stata un’ordinanza-ingiunzione del presidente della Provincia, Arno Kompatscher.

