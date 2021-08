Christian morto in piscina a 6 anni: autopsia esclude malore in acqua. “Forse scivolato mentre giocava”



Il piccolo Christian, di appena 6 anni, è morto annegato nella piscina comunale di San Pietro in Gu, nel Padovano. Il bimbo, che non sapeva nuotare, potrebbe essere scivolato in acqua per sbaglio mentre giocava. Sul caso è stata aperta un’inchiesta. L’autopsia esclude il malore in acqua. “Non sappiamo cosa sia successo -spiega il padre -. Vogliamo solo la verità”

