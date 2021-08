Cinghiale gli taglia la strada, Luciano cade dallo scooter e viene travolto e ucciso da un’auto



“Sono distrutta, mio figlio è volato in cielo per un bastardo cinghiale che gli ha tagliato la strada” ha dichiarato, distrutta dal dolore, la madre di Luciano Carbonaro, il 30ene vittima di un assurdo quanto tragico incidente stradale mentre era in sella al suo scooter per tornare a casa a Cenaia, nel Pisano.

