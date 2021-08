Cinisi, operaio di 67 anni cade durante lavori di ristrutturazione e muore: “Angelo lavorava in nero”



Aveva 67 anni Angelo Giammanco, l’operaio precipitato questa mattina a Cinisi durante alcuni lavori di ristrutturazione in un’abitazione privata. Un volo di nove metri nel vuoto per l’uomo che stando a quanto denunciato dalla Fillea Cgil Palermo lavorava in nero: “La cosa ancora più grave – spiega il sindacato – è che avendo compiuto i 67 anni a luglio scorso, sarebbe stato prossimo alla così tanto agognata pensione”.

