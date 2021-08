Claudia Gerini è di nuovo single, è finita con l’imprenditore Simon Clementi



Claudia Gerini ha trascorso un’estate da single, dopo la rottura con l’imprenditore romano Simon Clementi del quale si era follemente innamorata un paio di anni prima. L’attrice per amore si era persino detta pronta a diventare di nuovo mamma, ma le cose tra loro non avrebbero funzionato, tanto che l’uomo, 50 anni, è già stato pizzicato a Formentera stretto in dolci baci con una nuova compagna.

