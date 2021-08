Clizia Incorvaia è incinta, aspetta un figlio da Paolo Ciavarro



Clizia Incorvaia, 40 anni, diventerà presto mamma per la seconda volta. Dopo la figlia Nina avuta dal precedente matrimonio con Francesco Sarcina, la showgirl aspetta un bebè da Paolo CIavarro, il suo compagno di vita da circa un anno e mezzo. La loro storia d’amore è iniziata nel febbraio 2020 nella casa del GFVip e da allora non si sono più lasciati iniziando ben presto a fare piano per il futuro. “Siete la gioia più grande della mia vita”, scrive Ciavarro su Instagram.

Continua a leggere



Clizia Incorvaia, 40 anni, diventerà presto mamma per la seconda volta. Dopo la figlia Nina avuta dal precedente matrimonio con Francesco Sarcina, la showgirl aspetta un bebè da Paolo CIavarro, il suo compagno di vita da circa un anno e mezzo. La loro storia d’amore è iniziata nel febbraio 2020 nella casa del GFVip e da allora non si sono più lasciati iniziando ben presto a fare piano per il futuro. “Siete la gioia più grande della mia vita”, scrive Ciavarro su Instagram.

Continua a leggere

Continua a leggere