Come si torna a scuola: test salivari, distanziamento di 1 metro e quarantena ridotta per vaccinati



L’anno scolastico partirà dal 1 settembre, con il green pass obbligatorio per il personale scolastico, ma non per gli studenti. Oltre alle questioni ancora aperte, che riguardano i controlli per la certificazione verde e i tamponi gratis per i non vaccinati, bisognerà osservare le norme anti Covid: obbligo di mascherina dai 6 anni in su, distanziamento di un metro tra i banchi (in questo caso è una raccomandazione non un obbligo).

