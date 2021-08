Come sta Davide Donadei: “Ho avuto frequenti attacchi di panico, avevo paura di stare tra la gente”



L’ex tronista ha pubblicato un lungo intervento sul suo profilo Instagram, raccontando nei dettagli quanto è successo nelle ultime settimane. Dopo l’esperienza a Uomini e Donne ha deciso di tornare in Puglia pensando che potesse aiutarlo a diminuire lo stress: “Certi giorni non riuscivo nemmeno a guardarmi allo specchio, non andavo nemmeno al mare”, spiega. “Ho rifiutato tante proposte perché non mi sentivo bene con me stesso, mi sono chiuso nel mio ristorante”.

