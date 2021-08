Come sta Giorgia Soleri dopo l’operazione per endometriosi: “Tanto dolore, respiro a fatica”



La modella non si è ancora ripresa dopo l’operazione cui si è sottoposta qualche giorno fa. Il post operatorio è difficile e molto soggettivo, come ci tiene a precisare spronando le donne che hanno passato gli stessi problemi: “La laparoscopia non sono tre buchetti. Non sto bene. Non sentitevi sbagliate se il vostro corpo ha bisogno di più tempo di quanto avreste pensato”.

