Coniugi fatti a pezzi e messi in valigia, per l’accusa Elona voleva nascondere la gravidanza



Nuove agghiaccianti rivelazioni a carico di Elona Kalesha, la 36enne accusata di aver ucciso i suoceri, ritrovati senza vita, fatti a pezzi e abbandonati in una valigia a Sollicciano. Per l’accusa la donna voleva impedire che la coppia rivelasse al figlio in carcere che lei aspettava un bambino da un altro uomo.

