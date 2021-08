Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: ieri 7.188 nuovi contagi e aumento delle terapie intensive. Ferragosto, controlli su assembramenti e Green Pass



Le notizie sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di domenica 15 agosto. Nell’ultimo bollettino di ieri sono stati registrati 7.188 nuovi contagi e 34 morti. Il tasso di positività è stabile al 2,8% ma aumentano ancora sia i ricoveri nei reparti ordinari che quelli in terapia intensiva. Stretta sui controlli per oggi, giorno di Ferragosto, per assembramenti e Green Pass: restrizioni e feste vietate. Raggiunta l’intesa con i sindacati sul nuovo Protocollo di sicurezza per il nuovo anno scolastico. Il ministro Bianchi: “Niente tamponi gratis ai prof no vax”.

