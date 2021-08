Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: Sicilia in zona gialla da domani. In Italia 6.860 i nuovi casi, tasso di positività al 2,3%



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, domenica 29 agosto. Nell’ultimo bollettino, quello di ieri, sono 6.860 i nuovi casi e 54 i morti per Coronavirus in Italia. Il tasso di positività scende al 2,3%. In lieve calo i ricoveri ordinari (-3), mentre sono stabili le terapie intensive. Aumentano i casi tra gli over 60. Green Pass, dal primo settembre sarà obbligatorio su aerei e treni. Protesta dei no-vax in 54 città. Speranza firma ordinanza, stop a mini quarantena (5 giorni) per chi proviene dal Regno Unito ma è vaccinato. Prosegue la campagna vaccinale in Italia: ad oggi sono 77.017.691 le dosi di vaccini anti covid somministrati mentre sono oltre 37 milioni le persone completamente vaccinate (il 69,21 % della popolazione over 12).

