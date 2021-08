Coronavirus, le notizie di oggi: vaccini, dopo Ferragosto si accelera per i più giovani. Green Pass, Lamorgese: “Titolari dei locali non chiedano documenti”



Le notizie sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di martedì 10 agosto. Nell’ultimo bollettino i nuovi casi di Covid registrati in Italia sono stati 4.200 e 22 i morti. Il tasso di positività si attesta al 4,1%. Continua anche la campagna vaccinale con oltre 72 milioni di dosi somministrate: le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono in totale 34.712.353, corrispondenti al 64,27% della popolazione over 12. Per gli esperti ora serve accelerata per i giovani in vista della riapertura delle scuole, per Figliuolo serve corsia preferenziale con open day senza prenotazione: “Obiettivo vaccinare il 60% dei giovani entro inizio anno scolastico”. Boom di Green Pass scaricati: in tre giorni oltre 20 milioni. Lamorgese: “Gestori locali non chiedano documenti”. Nel mondo 202 milioni di contagi e 4.2 milioni di morti covid.

