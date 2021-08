Covid in Italia, Iss: “Tutte le Regioni a rischio moderato, boom di casi nella fascia 10-29 anni”



Silvio Brusaferro (Iss) ha illustrato i dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia nel corso della conferenza stampa di oggi: “In Italia tutte le regioni sono a rischio moderato, l’impatto della malattia è limitato sulle ospedalizzazioni anche se in aumento. La variante Delta è dominante, ma anche in questo caso sappiamo che un’elevata copertura vaccinale è lo strumento principe per controllarne la diffusione”.

Continua a leggere



Silvio Brusaferro (Iss) ha illustrato i dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia nel corso della conferenza stampa di oggi: “In Italia tutte le regioni sono a rischio moderato, l’impatto della malattia è limitato sulle ospedalizzazioni anche se in aumento. La variante Delta è dominante, ma anche in questo caso sappiamo che un’elevata copertura vaccinale è lo strumento principe per controllarne la diffusione”.

Continua a leggere

Continua a leggere