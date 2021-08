Crisanti dice che chi non fa il vaccino anti covid si contagerà entro 18 mesi



Per il direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova, chi non si vaccina si infetterà entro un anno e mezzo a causa delle nuove varianti molto più contagiose. Del resto per Crisanti ormai non “non ci sono più alibi sui vaccini” perché ormai non possono più essere considerati sperimentali dopo il via libera definitivo della Fda in Usa.

Continua a leggere



Per il direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova, chi non si vaccina si infetterà entro un anno e mezzo a causa delle nuove varianti molto più contagiose. Del resto per Crisanti ormai non “non ci sono più alibi sui vaccini” perché ormai non possono più essere considerati sperimentali dopo il via libera definitivo della Fda in Usa.

Continua a leggere

Continua a leggere