Crisanti: “Green pass non serve per la sicurezza nei luoghi chiusi ma solo ad aumentare i vaccinati”



“Attenzione il green pass non è una misura di sanità pubblica come viene fatta passare dal governo in modo totalmente errato” ha spiegato Crisanti, sottolineando il fatto che il certificato “viene millantato come misura per creare ambienti sicuri, ma non ha proprio senso”. Per Crisanti l’unico scopo positivo del green pass “è quello di aumentare la percentuale dei vaccinati”.

