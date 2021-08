Crisanti spiega perché le mascherine vanno indossate anche dopo il vaccino anti covid



“Io dico di sì” alla mascherina anche con vaccino Covid e Green pass, “specialmente in ambienti molto affollati” perché “Il Green pass crea ambienti più sicuri, ma non ambienti assolutamente sicuri” spiega il virologo Andrea Crisanti. Per l’esperto abbiamo sprecato i lockdown e ora l’immunità di gregge che “non si raggiungerà mai”.

