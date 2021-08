Crollo palazzina Torino, trovato morto bimbo di 4 anni: la mamma in ospedale in codice rosso



Un bambino di 4 anni è stato trovato morto sotto le macerie della palazzina di due piani crollata questa mattina in strada del Bramafame, alla periferia di Torino. In totale quattro persone sono state estratte vive, tra cui la mamma della vittima, che è stata trasportata al Cto in codice rosso e in gravi condizioni.

