Da domani si potrà ottenere il bonus tv: ecco come fare

Da lunedì 23 agosto sarà possibile accedere al bonus rottamazione previsto per l’acquisto di un nuovo televisore, compatibile con il sistema di trasmissione del digitale terrestre Dvbt-2/Hevc. Vediamo in cosa consiste il bonus, come viene applicato e cosa bisogna fare per ottenere uno sconto fino a 100 euro sull’acquisto della tv.

