Dalla Sardegna a Parigi in gommone, l’impresa di Roberto Pappalardo che vince una sfida impossibile



Un viaggio durato 43 giorni ha portato l’imprenditore sardo Roberto Pappalardo a raggiungere la Francia in gommone. Partito da Santa Teresa di Gallura in Sardegna il 64enne ha percorso 580 miglia in mare e 900 chilometri di fiumi e canali sostando a volte sulla terraferma per dormire e mangiare. Non sono mancati momenti di difficoltà che però non lo hanno fermato dal far sventolare la bandiera dei Quattro Mori sotto la Tour Eiffel.

