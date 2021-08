Daniel Craig non lascerà la sua eredità alle figlie perché sarebbe “di cattivo gusto”



“La mia filosofia è liberarsene o darlo via prima di andare”. Così Daniel Craig in un’intervista al magazine britannico Candis Magazine ha fatto sapere che il suo ingente patrimonio non andrà in mano a nessuna delle due figlie, che dovranno cavarsela da sola, unendosi alla lista sempre più lunga di divi di Hollywood che all’idea di lasciare un’eredità alle prossime generazioni preferiscono la beneficenza.

