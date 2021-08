David Schwimmer smentisce le voci sulla storia d’amore con Jennifer Aniston: “Tutto falso”



Nessun romanticismo, nessuna cena a casa di Jennifer Aniston, nessuna passeggiata d’amore tra le vigne di Santa Barbara, come aveva rivelato una fonte al sito britannico Closer. David Schwimmer e la sua Rachel di Friends sarebbero davvero solo amici. Le voci sul loro avvicinamento hanno corso veloci tanto quanto la smentita che è arrivata da parte dell’attore, 54 anni, che tramite una fonte vicina al The Sun ha smentito categoricamente le indiscrezioni. Spegnendo le speranze di chi sperava in un grande ritorno di coppia, anche fuori dallo schermo.

