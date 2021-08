Davide Donadei torna sui social: “Ho perso molti chili, fatico a guardarmi allo specchio”



Era stata la fidanzata Chiara Rabbi a spiegare ai suoi follower che Davide non stava bene e che per questo dei sarebbe preso una pausa dai social. L’ex tronista ha ripreso il possesso del suo profilo Instagram e ha pubblicato un lungo post nel quale spiega di aver avuto problemi di salute, legati probabilmente allo stress, per i quali avrebbe perso diversi chili. Per questo al momento preferisce concentrarsi sulla sua vita privata.

