Deddy insultato sui social sbotta: “Curatevi, che vi è successo per essere così cattivi?”



Il giovane cantante di Amici ha dovuto fare i conti con un hater a dir poco violento che non ha perso occasione di manifestare odio nei suoi confronti. Deddy ha voluto mostrare ai suoi fan lo screen di questi insulti, poi cancellato da Instagram per non conferme alla policy del social. Su Twitter, quindi, si è sfogato sbottando contro coloro che gli hanno mostrato una cattiveria immotivata.

