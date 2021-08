Denise Pipitone, la mamma Piera Maggio: “Chi l’ha rapita non veniva da lontano e voleva lei”



Piera Maggio è tornata a parlare della scomparsa della figlia Denise Pipitone, avvenuta a Mazara del Vallo il primo settembre 2004: “Chi l’ha rapita non veniva da lontano, non è una persona sconosciuta. La voleva per una motivazione precisa, facendoci male in modo così atroce. Avere una figlia strappata così violentemente è una cosa che non auguro nessuno”.

