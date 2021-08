Denunciato il rapper Baby Gang: ha usato le foto dei figli di un’influencer in un videoclip



La Guardia di Finanza di Torino ha denunciato il rapper milanese Baby Gang, per aver utilizzato la fotografia dei figli di una nota influencer – molto seguita sul

web dalle neo mamme – accostandone l’immagine al contenuto di un brano che descrive la vita in carcere del protagonista. Il musicista in passato aveva avuto altri guai con la giustizia.

Continua a leggere



La Guardia di Finanza di Torino ha denunciato il rapper milanese Baby Gang, per aver utilizzato la fotografia dei figli di una nota influencer – molto seguita sul

web dalle neo mamme – accostandone l’immagine al contenuto di un brano che descrive la vita in carcere del protagonista. Il musicista in passato aveva avuto altri guai con la giustizia.

Continua a leggere

Continua a leggere