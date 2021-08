Detenuti evasi dal carcere di Trani, si costituisce uno dei due: ancora ricercato il condannato per omicidio



Si tratta del 28enne Giuseppe Antonio De Noja. Era in carcere dal 2017 col fratello per una serie di rapine commesse ad alcuni distributori di benzina alla periferia nord di Bari. Ancora ricercato l’altro detenuto, Daniele Arciuli, condannato per omicidio. La fuga dal carcere pugliese lo scorso 26 agosto.

