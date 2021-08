“Devo tornare a derubare i turisti in spiaggia”, foglio di via dalla Riviera romagnola per Baby Gang



Foglio di via dalla Riviera romagnola per il rapper Baby Gang dopo le frasi pubblicate sui social network in cui annunciava di “tornare a derubare i turisti in spiaggia” dopo essere stato costretto ad annullare nuovamente un suo concerto a Riccione. Il 20enne rapper milanese ha ricevuto anche il Daspo per i locali della città di Milano.

