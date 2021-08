Dimentica il figlio disabile sotto il sole e lo lascia morire: arrestata madre nel Catanese



Un ragazzo di 14 anni è stato trovato morto in casa nel Catanese dai carabinieri che hanno poi arrestato la madre con l’accusa di omicidio. La donna, 45 anni, avrebbe infatti lasciato il figlio disabile sotto il sole provocandone la morte. Il corpo è stato rinvenuto in casa in una stanza col condizionatore acceso.

