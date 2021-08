Disperso da tre giorni sull’Appenino tosco-emiliano: continuano le ricerche di Sergio Runci



Proseguono ormai da tre giorni le ricerche dell’infermiere 38enne scomparso dal rifugio Lagoni, nei pressi del comune di Corniglio, sull’Appennino tosco-emiliano, sabato pomeriggio. Uscito per un’escursione non ha più fatto ritorno a casa. A lanciare l’allarme la fidanzata allarmata per il mancato rientro.

Continua a leggere



Proseguono ormai da tre giorni le ricerche dell’infermiere 38enne scomparso dal rifugio Lagoni, nei pressi del comune di Corniglio, sull’Appennino tosco-emiliano, sabato pomeriggio. Uscito per un’escursione non ha più fatto ritorno a casa. A lanciare l’allarme la fidanzata allarmata per il mancato rientro.

Continua a leggere

Continua a leggere