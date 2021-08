Donne con figli, in Italia il livello più basso di occupazione di tutta Europa



Fanalino di coda per l’Italia che nel 2020 ha fatto registrare il livello più basso di tutta Europa di occupazione se si guarda alle donne con figli. Nell’Unione Europea in media il 72,2% delle donne era occupato lo scorso anno mentre in Italia lo era solo il 57,3%. Poche le realtà virtuose: Slovenia, Svezia e Portogallo.

