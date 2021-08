Donne lampadario al compleanno di Diletta Leotta, l’organizzatore: “Erano dee della luce”



Parla Luca Melilli, organizzatore di eventi conosciuto in tutto il mondo e caro all’ex presidente Donald Trump, che ha curato la festa a tema White&shining di Diletta Leotta. Per i suoi 30 anni ha pensato di “catapultare gli ospiti in una dimensione vagamente onirica e con effetti decisamente sparkling”. Le donne lampadario altro non erano che “eleganti donne abat jour, dee della luce, eteree come sculture viventi che hanno accompagnato, con una coreografia a bordo piscina, il taglio della torta di Diletta”.

