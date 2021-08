È morto il nipote di Sharon Stone, le sue condizioni di salute erano gravissime



È straziante l’annuncio di Sharon Stone costretta a comunicare ai suoi follower su Instagram la morte del suo nipotino River Stone, figlio di suo fratello Patrick, che aveva poco più di 1 anno. Il piccolo era da giorni ricoverato in gravi condizioni in ospedale per via di un’insufficienza multiorgano. Nelle ultime ore l’attrice aveva dato forfait ai suoi impegni con la moda volando negli Usa per stargli vicino.

Continua a leggere



È straziante l’annuncio di Sharon Stone costretta a comunicare ai suoi follower su Instagram la morte del suo nipotino River Stone, figlio di suo fratello Patrick, che aveva poco più di 1 anno. Il piccolo era da giorni ricoverato in gravi condizioni in ospedale per via di un’insufficienza multiorgano. Nelle ultime ore l’attrice aveva dato forfait ai suoi impegni con la moda volando negli Usa per stargli vicino.

Continua a leggere

Continua a leggere