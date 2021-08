Elon Musk a Firenze, visita privata agli “Uffizi” e selfie col sindaco Nardella



Visita a sorpresa a Firenze per Elon Musk che in serata ha incontrato il sindaco Nardella e questa mattina ha visitato in forma privata con la sua famiglia la Galleria degli Uffizi. Con lui la compagna Grimes e parte della famiglia con la quale si è concesso una foto davanti la Venere di Botticelli. “Venite a Firenze”, l’invito del magnate tech.

Continua a leggere



Visita a sorpresa a Firenze per Elon Musk che in serata ha incontrato il sindaco Nardella e questa mattina ha visitato in forma privata con la sua famiglia la Galleria degli Uffizi. Con lui la compagna Grimes e parte della famiglia con la quale si è concesso una foto davanti la Venere di Botticelli. “Venite a Firenze”, l’invito del magnate tech.

Continua a leggere

Continua a leggere