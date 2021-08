Emergenza incendi, in Abruzzo si indaga sull’origine delle fiamme: roghi anche in Sicilia e Puglia



Continua ad essere grave la situazione in Abruzzo, dove le fiamme stanno devastando gran parte della Regione. Si indaga sulle cause che hanno portato allo scoppio dei roghi e c’è il forte sospetto che la matrice sia dolosa. Anche in Puglia e in Sicilia ettari di terreno continuano a bruciare e si è richiesto l’intervento dalle altre Regioni.

