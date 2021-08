Emily Vancamp e Josh Bowman sono diventati genitori, prima figlia per le star di Revenge



Emily Vancamp e Josh Bowman sono diventati genitori. Le due star di “Revenge”, una delle serie statunitensi più amate e seguite, hanno accolto la piccola Iris, come scrive l’attrice canadese con un tenero post su Instagram. Non c’era stato in precedenza alcun annuncio della gravidanza, confermando la ritrosia a mostrarsi e condividere la loro vita privata.

