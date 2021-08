Empoli, operaio edile di 34 anni cade dal secondo piano di una palazzina: morto sul colpo



Un operaio albanese di 34 anni è morto dopo essere caduto da una finestra al secondo piano di una palazzina di Empoli in cui stava svolgendo dei lavori edili. Quando è giunto sul posto il 118 per l’uomo era già troppo tardi. Andrà accertato se l’uomo era stato regolarmente assunto o se lavorasse in nero.

Continua a leggere



Un operaio albanese di 34 anni è morto dopo essere caduto da una finestra al secondo piano di una palazzina di Empoli in cui stava svolgendo dei lavori edili. Quando è giunto sul posto il 118 per l’uomo era già troppo tardi. Andrà accertato se l’uomo era stato regolarmente assunto o se lavorasse in nero.

Continua a leggere

Continua a leggere