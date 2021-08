Enac multa Ryanair: “Fa pagare gli accompagnatori per scegliere posto accanto a disabili e minori”



L’Enac non ci sta ed è pronta a portare avanti una vera propria battaglia presentando anche un esposto alla Procura della Repubblica oltre a sanzionare Ryanair per oltre 35mila euro: l’accusa dell’Ente nazionale per l’aviazione civile nei confronti della compagnia aerea irlandese è quella di continuare a portare avanti pratiche commerciali scorrette come quella di far pagare gli accompagnatori per scegliere posto accanto a disabili e minori.

