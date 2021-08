Enna, padre e figlia muoiono di Covid nell’arco di 48 ore: non erano vaccinati



Padre e figlia sono morti di Covid nell’arco di 48 ore a Nicosia, in Sicilia, dove martedì 17 agosto ha perso la vita a 83 anni Gioacchino Venuta e oggi la stessa sorte è toccata alla figlia Annamaria, di 48 anni. Erano entrambi non vaccinati. E sempre non vaccinati stanno di nuovo riempendo il reparto Covid dell’ospedale di Catania. Il primario: “Arrivare a tutto ciò per noi medici significa rasentare l’imbecillità”.

Continua a leggere



Padre e figlia sono morti di Covid nell’arco di 48 ore a Nicosia, in Sicilia, dove martedì 17 agosto ha perso la vita a 83 anni Gioacchino Venuta e oggi la stessa sorte è toccata alla figlia Annamaria, di 48 anni. Erano entrambi non vaccinati. E sempre non vaccinati stanno di nuovo riempendo il reparto Covid dell’ospedale di Catania. Il primario: “Arrivare a tutto ciò per noi medici significa rasentare l’imbecillità”.

Continua a leggere

Continua a leggere