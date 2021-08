Esce di casa con la bici e scompare nel nulla: a Pescara si cerca Angela Di Fulvio, ha 27 anni



Apprensione a Pescara per la scomparsa di Angela di Fulvio, 27 anni: è uscita da casa in bici intorno a mezzogiorno ieri e non è più rientrata. La famiglia ha anche presentato denuncia ai carabinieri. Tam tam sui social network per ritrovarla: “Se qualcuna l’ha vista, la conosce e può dare informazioni utili, contatti il 3475922521 (Presidente Penelope Abruzzo) oppure le forze dell’ordine”.

