Ex naufraga dell’Isola dei Famosi è diventata mamma per la seconda volta



Fanny Neguasha, la modella belga che nel 2015 partecipò all’Isola dei Famosi e nota per aver avuto una storia con Mario Balotelli, è diventata mamma per la seconda volta. Nel 2018 aveva dato alla luce Isaiah, nato dall’amore con il calciatore Mario Lemina, papà anche della piccola Indiah nata lo scorso 24 agosto, come annunciato con un tenero post su Instagram.

