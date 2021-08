Federico Zampaglione e Giglia Marra si sono sposati, la dolce serenata del leader dei Tiromancino



Federico Zampaglione e Giglia Marra si sono sposati a Mottola, in provincia di Taranto, città di origine dell’attrice, 39 anni, che ha detto sì al leader dei Tiromancino dopo una romantica serenata sotto al suo balcone, che l’artista le ha dedicato la sera prima. Presente alle nozze anche l’ex compagna dell’artista Claudia Cerini che con la coppia ha un ottimo rapporto. “Sono molto felice per lui”, aveva raccontato a pochi mesi dal matrimonio, “ma sarei ipocrita a dire che non mi fa effetto”.

