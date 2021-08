Ferrara, bimba cade dalla bici e muore dopo un giorno: indagati i genitori e disposta autopsia



Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso della bambina di 8 anni deceduta ieri pomeriggio a Ferrara dopo una caduta dalla bici. La piccola ha sbattuto la testa mercoledì durante un giro in bicicletta col fratello più grande e il giorno dopo ha iniziato a stare male. La procura di Ferrara ha aperto un’indagine per omicidio colposo e i genitori sono stati iscritti nel registro degli indagati.

