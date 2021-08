Fiocco azzurro per Perrie Edwards, mamma per la prima volta insieme a Oxlade-Chamberlain



Perrie Edwards e Alex Oxlade-Chamberlain sono diventati genitori per la prima volta. I profili Instagram dei due sono in festa per l’arrivo del loro “baby boy”: “Welcome to the world”, hanno scritto. La coppia, insieme dal novembre 2016, sembra sempre più affiatata. Pioggia di like da parte dei fan sui social.

