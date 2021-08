Firenze, bimba di 26 giorni ricoverata in rianimazione con ossigeno: genitori non ancora vaccinati



Una bambina di 26 giorni è ricoverata per Covid all’ospedale Meyer di Firenze: la piccola si trova nel reparto di terapia intensiva e riesce a respirare solo con l’ausilio di un piccolo casco che le invia l’ossigeno necessario per sopravvivere. La bimba ha contratto il Covid dai genitori, che non si erano ancora vaccinati ma avrebbero dovuto farlo tra qualche giorno.

